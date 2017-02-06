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Власти Челябинска предложили не пускать в центр большегрузы во время НМУ. В мэрии обсуждают вариант сокращения загазованности воздуха посредством запрета движения фур по центральным улицам в те дни, когда действует предупреждение о высокой вероятности образования смога.

«Будем более жестко вводить ограничение этого транспорта именно в эти периоды, во время НМУ 1-й и особенно 2-й степени опасности», – сказал градоначальник Евгений Тефтелев.

Для того, чтобы торговые сети не пострадали из-за срыва поставок товаров, в мэрии предложили ритейлерам перейти на подвоз продукции малотоннажными грузовиками. Сегодня глава города также озвучил предложение запретить выводить воспитанников детсадов на прогулки в период действия предупреждения об НМУ.

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Все новости за 06.02.2017 г.»