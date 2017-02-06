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06.02.2017 г. | 16:21
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06.02.2017 г. | 16:14
Власти Челябинска предложили не пускать в центр большегрузы во время НМУ
06.02.2017 г. 13:39
Власти Челябинска предложили не пускать в центр большегрузы во время НМУ. В мэрии обсуждают вариант сокращения загазованности воздуха посредством запрета движения фур по центральным улицам в те дни, когда действует предупреждение о высокой вероятности образования смога.
«Будем более жестко вводить ограничение этого транспорта именно в эти периоды, во время НМУ 1-й и особенно 2-й степени опасности», – сказал градоначальник Евгений Тефтелев.
Для того, чтобы торговые сети не пострадали из-за срыва поставок товаров, в мэрии предложили ритейлерам перейти на подвоз продукции малотоннажными грузовиками. Сегодня глава города также озвучил предложение запретить выводить воспитанников детсадов на прогулки в период действия предупреждения об НМУ.
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