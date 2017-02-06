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На северо-западе из-за пожара эвакуировали 10 жильцов многоэтажки
06.02.2017 г. 13:34
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
На северо-западе из-за пожара эвакуировали 10 жильцов многоэтажки. Все случилось рано утром сегодня, 6 февраля. Открытым пламенем горела квартира на седьмом этаже десятиэтажного жилого дома. Из зоны опасности по лестничным маршам пожарные вывели 10 человек, в том числе двоих детей. Для ликвидации огня потребовалось полчаса. Как сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по области, в качестве предварительной причины специалисты называют нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов.
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