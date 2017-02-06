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06.02.2017 г. | 16:21
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06.02.2017 г. | 16:14
Моряки и спасатели в Озерске час искали пропавшего 16-летнего рыбака
06.02.2017 г. 13:32
Моряки и спасатели в Озерске час искали пропавшего 16-летнего рыбака. В единую дежурно-диспетчерскую службу вечером в воскресенье, 5 февраля, позвонил обеспокоенный мужчина. Он сообщил, что его 16-летний внук рано утром ушел на рыбалку на озеро Иртяш и до сих пор не вернулся. Мобильный телефон парень потерял, поэтому связаться с ним возможности нет. Как сообщили в службе спасения Озерска, к поискам подключился морской отряд военной части № 6777. Моряки прочесывали акваторию озера на двух снегоходах. Спасатели проверяли береговую линию и прибрежную полосу. В 20:00 был дан отбой тревоги: молодой человек вернулся домой. Оказалось, что он с другом уехал рыбачить на озеро Аргази и не предупредил об этом родственников.
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