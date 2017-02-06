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06.02.2017 г. | 16:21
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06.02.2017 г. | 16:14
Молодой водитель пострадал в лобовом столкновении двух «десяток» в Миассе
06.02.2017 г. 13:30
Молодой водитель пострадал в лобовом столкновении двух «десяток» в Миассе. ДТП произошло ранним утром в воскресенье, 5 февраля, на улице 60 лет Октября. Автомобили ВАЗ-2110 двигались навстречу друг другу. За рулем одной машины находился 26-летний молодой человек со стажем вождения 3 года, вторым авто управлял 52-летний мужчина, стаж которого превышает 34 года. На фото с места происшествия видно, что в результате столкновения у одной из «десяток» оказался полностью смят капот. Для ликвидации аварии пришлось прибегнуть к помощи спасателей - они отключили аккумуляторы у поврежденных авто и эвакуировали 26-летнего водителя в машину скорой помощи. Мужчина получил переломы и вывихи, его госпитализировали. Кто виноват в ДТП, выясняют сотрудники ГИБДД.
Фото с сайта www.miasskiy.ru
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