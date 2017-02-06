Челябинцы массово получают рассылку сообщений о продаже наркотиков. Реклама о том, как можно приобрести различные виды психоактивных веществ, приходит через популярные мессенджеры Viber и What’s App. Атака спамеров началась 4 и 5 февраля, и продолжается до сих пор. Неизвестные в своем предложении, которое выглядит как рекламная листовка из супермаркета, публикуют обширный список веществ и предлагают приобрести их на сайте, расположенном в теневом интернете.

В соцсетях возмущенные южноуральцы стали выкладывать скриншоты сообщения со своих смартфонов. Оказалось, что число тех, кто получил подобный спам, постоянно растет. Большинство пользователей блокируют сообщение и не переходят по указанной ссылке. Часть из адресатов намерены обратиться с заявлением в полицию.

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