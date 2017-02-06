- -18 ... -20 C°
- -16 ... -18 C°
- 58.7121р. - 0.6016
- 63.1566р. - 0.6590
-
06.02.2017 г. | 16:21
-
06.02.2017 г. | 16:14
Челябинцы массово получают рассылку сообщений о продаже наркотиков
06.02.2017 г. 12:49
Челябинцы массово получают рассылку сообщений о продаже наркотиков. Реклама о том, как можно приобрести различные виды психоактивных веществ, приходит через популярные мессенджеры Viber и What’s App. Атака спамеров началась 4 и 5 февраля, и продолжается до сих пор. Неизвестные в своем предложении, которое выглядит как рекламная листовка из супермаркета, публикуют обширный список веществ и предлагают приобрести их на сайте, расположенном в теневом интернете.
В соцсетях возмущенные южноуральцы стали выкладывать скриншоты сообщения со своих смартфонов. Оказалось, что число тех, кто получил подобный спам, постоянно растет. Большинство пользователей блокируют сообщение и не переходят по указанной ссылке. Часть из адресатов намерены обратиться с заявлением в полицию.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 30.01.2017 г. Наркомана с гранатой отправили под административный арест
- 27.01.2017 г. Угрожавшего взорвать жилой дом на ЧТЗ наркомана задержала полиция
- 27.01.2017 г. Наркоман с гранатой угрожает взорвать себя в доме на Марченко
- 25.01.2017 г. Наркоманов в Челябинской области будут реабилитировать за счет бюджета
- 25.01.2017 г. В Челябинске запустят новый мессенджер «Алле»