Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской области

Яблоки на снегу - розовые на белом. Под Челябинском раздавили трактором 20 тонн польских яблок. Уничтожение партии санкционной продукции состоялось в пятницу, 3 февраля. По данным регионального управления Россельхознадзора, продукцию направили на полигон Увельского утилизационного завода.

Фуру, груженную запрещенными к ввозу фруктами из Евросоюза, остановили на контрольно-пропускном пункте в Троицке. Товар направлялся из Казахстана в Башкирию. После задержания 1,5 тыс. коробок с плодами пустили под трактор в присутствии сотрудников Россельхознадзора, таможни и транспортной прокуратуры. Операция заняла четыре часа.

Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской области

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Все новости за 06.02.2017 г.»