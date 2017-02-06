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06.02.2017 г. | 16:21
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06.02.2017 г. | 16:14
Яблоки на снегу - розовые на белом. Под Челябинском раздавили трактором 20 тонн польских яблок
06.02.2017 г. 12:45
Яблоки на снегу - розовые на белом. Под Челябинском раздавили трактором 20 тонн польских яблок. Уничтожение партии санкционной продукции состоялось в пятницу, 3 февраля. По данным регионального управления Россельхознадзора, продукцию направили на полигон Увельского утилизационного завода.
Фуру, груженную запрещенными к ввозу фруктами из Евросоюза, остановили на контрольно-пропускном пункте в Троицке. Товар направлялся из Казахстана в Башкирию. После задержания 1,5 тыс. коробок с плодами пустили под трактор в присутствии сотрудников Россельхознадзора, таможни и транспортной прокуратуры. Операция заняла четыре часа.
Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской области
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