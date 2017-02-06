Фото с сайта mirdoshkolnikov.ru

Детсады Челябинска не будут выпускать воспитанников на прогулки во время смога. Оградить детей от дыма таким образом предложил мэр Евгений Тефтелев после обращения экологов. Он также заявил, что городская администрация будет активно содействовать выявлению источников выбросов и ограничению их объема. Как пояснил градоначальник, решение о том, разрешать или запрещать прогулки в детских садах в период НМУ, будут принимать воспитатели. То же касается преподавателей физкультуры в дошкольных и начальных классах, если речь идет о занятиях на улице.

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Все новости за 06.02.2017 г.»