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06.02.2017 г. | 16:21
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06.02.2017 г. | 16:14
Челябинская область потеряла позиции в рейтинге социально-экономической устойчивости
06.02.2017 г. 12:17
Челябинская область потеряла позиции в рейтинге социально-экономической устойчивости. По итогам ранжирования российских регионов фондом развития общественных связей «Петербургская политика» в январе 2017 года Южный Урал набрал пять баллов. Это меньше результата предыдущего месяца на 0,1 балла. Таким образом, Челябинская область вошла в блок территорий с пониженной социально-экономической устойчивостью.
В составлении рейтинга аналитики ориентируются на основные события в политической, экономической, социальной сферах жизни, их в большинстве делят на позитивные и негативные. К первым по Челябинской области причислили договор между властями Карабаша и «Русской медной компанией», которая пообещала направить 1,5 млрд рублей в течение пяти лет на развитие города. Также позитивным моментом эксперты назвали поддержку местных предприятий Фондом развития промышленности и выделение Златоусту денег на строительство биатлонного комплекса.
В рейтинге негативных событий пунктов значительно больше. Среди них конфликт «Южуралзолота» и «Транснефти» из-за оползня, отправка в простой сотрудников «Уфалейникеля», голодовка в общежитии из-за приватизации и последнее место в рейтинге безопасности автодорог.
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