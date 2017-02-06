Фото с сайта cheladmin.ru

Из-за снегопада дорожные службы в Челябинске перешли на усиленный режим работы. Мэр Евгений Тефтелев потребовал в кратчайший срок собрать и вывезти снег с улиц. Работающую на магистралях технику сопровождают экипажи ГИБДД. По словам Тефтелева, минувшей ночью на улицы выходило 229 спецмашин. Днем дороги чистят пять колонн. Всего в уборке будет задействовано порядка 100 единиц техники, уточнил руководитель управления эксплуатации автомобильных дорог «Южуралмост» Евгений Луганский.

По прогнозу синоптиков, снегопады в Челябинске будут продолжаться в ближайшие дни. Сегодня утром, несмотря на ночную уборку, город встал в восьмибалльных пробках.

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Все новости за 06.02.2017 г.»