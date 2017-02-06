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На Южном Урале сократят число застройщиков, имеющих право привлекать деньги дольщиков. Это произойдет в связи с вступлением в силу с 1 января поправок в ФЗ № 214 "Об участии в долевом строительстве". Перечень компаний, которым разрешено брать деньги у населения, составит Минстрой России. Теперь к застройщикам будут предъявлять более жесткие требования. Им потребуются значительный уставный капитал и серьезные поручители. Начальник отдела контроля и надзора за долевым строительством регионального минстроя Евгений Кучин считает, что по этим критериям отсеются компании, которые не способны завершить проект и осуществлять последующее гарантийное обслуживание.

«Планируется, что в первом полугодии будет создан программный продукт на территории всей Российской Федерации, куда будет вноситься база по всем застройщикам в Российской Федерации, кто строит с привлечением средств участников долевого строительства, и, соответственно, все данные об этих застройщиках. Пока только сказано одно, что федеральный орган исполнительной власти ведет реестр застройщиков. Приказ о ведении реестра пока только разработан и обсуждается в Минстрое России. Какой-то период еще год-полтора старые застройщики достроят дома, их количество будет на уровне таком же, потом будет уменьшаться. То есть компании с уставным капиталом в 10 тыс. не смогут строить дома», - рассказал Евгений Кучин.

Новая редакция федерального закона защитит южноуральцев от недобросовестных застройщиков, считает председатель комитета по градостроительству челябинской "Опоры России" Андрей Бодрягин. По его словам, финансовые вложения дольщиков станут менее рискованными.

«Определен порядок расходования, конкретные статьи, конкретные объекты, на которые можно направлять эти деньги. Возможность регулирования, возможность отзыва, первостепенного, средств частных инвесторов, жесткий административный надзор. Как в любом акционерном обществе, теперь вопрос, куда направляются миллионы - на финансирование хоккейной команды или на стройку, - теперь стоять не будет. Потому что определены четкие статьи расходов, начиная от выкупа участка проектирования, заканчивая инвестированием в объекты социальной сферы. По-сути, любой инвестор строительства совершенно спокойно будет получать доступ», - прокомментировал Андрей Бодрягин.

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