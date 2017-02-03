Фото с сайта regionvest.ru

В горсаду имени Пушкина пройдет дефиле в валенках. Показ традиционной войлочной обуви состоится на праздновании Дня русского валенка 12 февраля. Также в программе - выступления творческих коллективов города, работа ярмарочных рядов с сувенирами, игры, конкурсы и народные забавы. Особым развлечением для гостей станет метание валенка на дальность. Также организаторы обещают фотосессию с "валенком счастья", что собой представляет эта обувь, держат в секрете. Мероприятие начнется в полдень.

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Все новости за 03.02.2017 г.»