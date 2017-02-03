- -14 ... -16 C°
- -17 ... -19 C°
- 60.3099р. + 0.2248
- 65.0322р. + 0.7472
-
30.01.2017 г. | 13:38
-
30.01.2017 г. | 13:33
Индекс доходов жителей Челябинской области в январе снизился на 7,5 пунктов
03.02.2017 г. 15:45
Индекс доходов жителей Челябинской области в январе снизился на 7,5 пунктов. Падение зафиксировали специалисты финансового университета при правительстве России. Южный Урал вместе с Хабаровским краем, Бурятией, Северной Осетией, Владимирской и Калининградской областями оказался в двадцатке наиболее быстро беднеющих регионов.
К слову, москвичи жили лучше всего на одну десятую пункта. Наибольший рост доходов населения в начале года отмечен в десяти регионах страны: в Чеченской республике, в Омской, Саратовской, Тульской, Кемеровской, Пензенской, Рязанской, Томской областях, Республиках Карелия и Хакасия.
Специалисты прогнозируют, что в первой половине 2017 года россиянам можно ожидать устойчивого восстановления экономики, которое, по оценкам экономистов, началось в конце 2016 года.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 18.01.2017 г. У 38% челябинцев в 2016 году уменьшилась зарплата
- 12.01.2017 г. Самые высокие зарплаты в 2016 году в Челябинске были у юриста в арбитраже, сварщика и водителя «Газели»
- 11.01.2017 г. В Челябинской области минимальный размер оплаты труда во внебюджетной сфере вырос на 500 рублей
- 09.01.2017 г. Директора завода в Магнитогорске осудили за присвоение зарплаты рабочих
- 27.12.2016 г. Зарплату в 300 тыс. рублей в Челябинске предлагают менеджеру по продажам электроприборов