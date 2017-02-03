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Индекс доходов жителей Челябинской области в январе снизился на 7,5 пунктов. Падение зафиксировали специалисты финансового университета при правительстве России. Южный Урал вместе с Хабаровским краем, Бурятией, Северной Осетией, Владимирской и Калининградской областями оказался в двадцатке наиболее быстро беднеющих регионов.

К слову, москвичи жили лучше всего на одну десятую пункта. Наибольший рост доходов населения в начале года отмечен в десяти регионах страны: в Чеченской республике, в Омской, Саратовской, Тульской, Кемеровской, Пензенской, Рязанской, Томской областях, Республиках Карелия и Хакасия.

Специалисты прогнозируют, что в первой половине 2017 года россиянам можно ожидать устойчивого восстановления экономики, которое, по оценкам экономистов, началось в конце 2016 года.

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