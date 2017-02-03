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Около 30 заключенных эвакуировали из колонии под Челябинском из-за пожара
03.02.2017 г. 15:41
Фото с сайта www.tv21.ru
Около 30 заключенных эвакуировали из колонии под Челябинском из-за пожара. Задымление произошло в ночь на пятницу, 3 февраля, на крыше ИК-15 в Копейске. Во время ЧП никто не погиб и не пострадал. Как сообщили в пресс-службе главного управления ФСИН по Челябинской области, задымление пошло около четырех часов утра от водонагревающего оборудования. Осужденных в оперативном порядке вывели из здания и разместили в другом помещении. Примерно через час задымление было ликвидировано.
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