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Главу Баландинского поселения поймали на взятках
03.02.2017 г. 15:39
Фото с сайта kznlife.ru
Главу Баландинского поселения поймали на взятках. Оперативники задержали Веру Галицкову и сейчас ходатайствуют в суде о том, чтобы оставить ее под арестом. По версии следствия, женщина получила взятки от местных жителей - общая сумма 220 тыс. рублей. За эти деньги она незаконно предоставила в пользование два земельных участка на территории Баландинского сельского поселения. Личности тех, кто вступил в сговор с Галицковой, не раскрывают. Расследование продолжается. Как сообщили в пресс-службе СК России по региону, в данный момент решается вопрос о предъявлении обвинения.
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