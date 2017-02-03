Фото: Надежда Жаминова / vk.com/snz_podslushano

В Челябинской области продавали детский сок с куском сине-зеленой плесени. Разросшийся грибок в только что распечатанной упаковке обнаружила молодая жительница Снежинска. Ее трехлетний сын попытался пить сок через соломинку, но она оказалась закупоренной.

«Вот такой чудесный сок чуть не начал пить мой ребенок. Я чисто интуитивно решила сама попробовать, еще из трубочки. Открыли, а там кусок плесени. Так плохо мне еще не было. Раньше все время сначала сами пробовали, только потом ребенку давали. И сейчас тоже будем на 100 раз перепроверять!» - написала женщина в сообществе «Подслушано в Снежинске» в социальной сети «ВКонтакте» и выложила снимок испорченного продукта.

Фото: Надежда Жаминова / Группа ВКонтакте "Подслушано в Снежинске"

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