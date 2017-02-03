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Экс-глава Саткинского района и его подчиненные пойдут под суд за махинации с квартирами
03.02.2017 г. 15:34
Экс-глава Саткинского района и его подчиненные пойдут под суд за махинации с квартирами. По уголовному делу проходят сразу три чиновника - бывший руководитель администрации Иван Игнатов, его экс-зам Сергей Дроздов и Юлия Басырова, главный юрист управления строительства, архитектуры и ЖКХ. Их обвиняют в том, что в 2014-2015 годах они превысили полномочия. Чиновники изготовили поддельные договоры найма жилья. Помещения в аварийных домах сотрудники администрации оформили на своих родственников и знакомых. Когда ветхое жилье начали расселять, мошенники заполучили 12 квартир на общую сумму 17 млн рублей. Как рассказали в пресс-службе СК России по региону, расследование завершено. Уголовное дело в скором времени рассмотрит суд.
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