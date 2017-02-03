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30.01.2017 г. | 13:38
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30.01.2017 г. | 13:33
Женщина-бомж сгорела в шалаше в лесу под Карабашом
03.02.2017 г. 15:28
Женщина-бомж сгорела в шалаше в лесу под Карабашом. Это случилось на глазах сожителя погибшей. Возгорание произошло в ночь на 31 декабря, но известно об этом стало только тогда, когда выживший на пожаре мужчина добрался до ближайшего населенного пункта и позвонил в полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили на пепелище обгоревшие человеческие останки. Мужчина объяснил, что вместе с подругой пил спиртное. Отапливала шалаш печка. Не погасив ее, бродяги легли спать. В какой-то момент мужчина проснулся от жара и дыма. Он выскочил на улицу, а подруге помочь не успел, потому что огонь перекрыл вход. Женщина сгорела вместе со строением.
Некоторое время мужчина сидел в лесу в состоянии шока. Потом добрался до людей и рассказал о случившемся. Известно, что пара проживала в лесу у озера около пяти лет, сообщает агентство новостей «Доступ». Ранее мужчина и женщина подрабатывали в рыбном хозяйстве, организованном на озере Юшты под Карабашом.
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