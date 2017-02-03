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Приставы арестовали иномарку челябинца за штрафы ГИБДД на 106 тыс. рублей
03.02.2017 г. 15:25
Приставы арестовали иномарку челябинца за штрафы ГИБДД на 106 тыс. рублей. В общей сложности 54-летний мужчина не оплатил 140 взысканий. Принадлежащее ему транспортное средство обнаружили во дворе у бывшей жены. Она не открыла дверь и заявила, что понятия не имеет, откуда машина взялась под ее окнами. Автомобиль опечатали и отправили на ответственное хранение. Если мужчина не внесет деньги, его Nissan Almera через 10 дней будет продан за долги.
Еще одного злостного неплательщика наказали 2 февраля. У владельца сети маршрутных такси изъяли личный Mercedes Benz за то, что водители его организации заслужили 111 штрафов. Это заставило его погасить половину 100-тысячного взыскания в течение трех часов. Как сообщили в службе судебных приставов, в прошлом году челябинцы накопили в 2,5 раза больше неоплаченных штрафов ГИБДД, чем в 2015-м.
Фото: Пресс-служба УФССП по Челябинской области
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