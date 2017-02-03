Над Челябинском появилось красное гало в смоге. Это уникальное природное явление, которое в народе часто называют тройным солнцем или зимней радугой. Жители города могли наблюдать гало сегодня, 3 февраля, во второй половине дня. Два столба света как бы выходят из земли на горизонте в той же стороне, где находится солнце. При этом создается впечатление, что светило находится в кольце. Гало в основном возникает в морозную погоду, причем не только вокруг солнца, но также вокруг луны. А может появиться и возле светящегося уличного фонаря. Эффект нимба создается из-за преломления и отражения света в мелких ледяных кристаллах облаков.

Сегодня гало в Челябинске отличается от подобных явлений, наблюдавшихся раньше, - оно красноватого оттенка. Еще одна особенность в том, что зимняя радуга видна нечетко, поскольку над городом стоит смог.

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