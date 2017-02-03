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Южноуральские бизнесмены поедут в Словакию в поисках инвесторов. Делегация Челябинской области отправится в города Братислава и Жилина в марте. Предприниматели посетят выставку строительных материалов, технологий и архитектуры «CONECO 2017». Как отмечают в пресс-службе Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, особый интерес для южноуральской бизнес-миссии представляют инновации в области кондиционирования и вентиляции. Помимо этого, предприниматели ознакомятся с экспозицией «RACIOENERGY 2017», посвященной энергосбережению. В рамках визита коммерсанты презентуют экономический и инвестиционный потенциал Челябинской области. Запланированы встречи и переговоры с представителями словацких бизнес-структур, а также посещение промышленных предприятий страны.

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Все новости за 03.02.2017 г.»