Фото с сайта www.livekuban.ru

На рекультивацию челябинской свалки из бюджета потратят 1 млрд рублей. Направить на эту работу деньги городской казне нужно до 2018 года, в котором старая площадка должна быть закрыта. Об этом заявил заместитель мэра Юрий Параничев. Он уточнил, что на данный момент определены две мусороперегрузочные станции. Одна из них будет работать на улице Северный Луч. В Полетаево оборудуют временный полигон.

По словам Параничева, существенно увеличится расстояние доставки мусора. Сейчас показатель по городу - 10 километров, а станет 50 километров. Это отразится на тарифах на вывоз твердых бытовых отходов.

Новый полигон, который запустят в работу на постоянной основе, построят в 40 километрах от Челябинска у поселка Чишма. Чиновники утверждают, что площадка будет представлять собой не хаотично заваленное мусором пространство, а сложное инженерно-техническое сооружение, где отходы не будут загрязнять окружающую территорию.

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