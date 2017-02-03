Фото с сайта cheladmin.ru

МФЦ помогли снизить коррупцию в Челябинской области. Сеть многофункциональных центров работает по принципу "одного окна", который предполагает минимальный контакт гражданина с чиновником. Такой формат оказания услуг исключает возможность делать незаконные поборы с населения. Об этом на подведении итогов работы по противодействию коррупции в 2016 году доложили губернатору Борису Дубровскому.

На данный момент в регионе действует 55 МФЦ в 43 городах и районах. В 26 территориях открыты удаленные рабочие места. Всего на Южном Урале действует 924 "окна". Также успешно бороться со взяточничеством помогали горячие линии, на которые можно сообщить о фактах коррупции, и проверки контрольно-счетной палаты.

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Все новости за 03.02.2017 г.»