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30.01.2017 г. | 13:38
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30.01.2017 г. | 13:33
Пьяный стоянщик на северо-западе собрал за машины 3600 рублей и пропал
03.02.2017 г. 14:45
Пьяный стоянщик на северо-западе собрал за машины 3600 рублей и пропал. Все случилось на охраняемой парковке по улице Братьев Кашириных возле дома № 105.
Вечером в среду, 1 февраля, двое автомобилистов, приехавших на стоянку, отдали мужчине деньги за месяц - по 1 тыс. 800 рублей. Водители заметили, что охранник сильно пьян, но деньги все равно передали. Позже выяснилось, что в ту ночь парковка осталась без сторожа, он исчез с деньгами за две машины, рассказала корреспонденту радиостанции "Челябинско эхо" водитель. При этом в будке оказались вырванными розетки и пропал обогреватель. На стоянке автомобилистов заверили, что если есть квитанция об оплате, то второй раз вносить деньги не потребуют. Кстати, бумагу нетрезвый мужчина заполнил соответствующим своему состоянию образом - на ней вместо текста оказались просто каракули.
Фото Надежды Калининой
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