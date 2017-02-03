Фото Надежды Калининой

Пьяный стоянщик на северо-западе собрал за машины 3600 рублей и пропал. Все случилось на охраняемой парковке по улице Братьев Кашириных возле дома № 105.

Вечером в среду, 1 февраля, двое автомобилистов, приехавших на стоянку, отдали мужчине деньги за месяц - по 1 тыс. 800 рублей. Водители заметили, что охранник сильно пьян, но деньги все равно передали. Позже выяснилось, что в ту ночь парковка осталась без сторожа, он исчез с деньгами за две машины, рассказала корреспонденту радиостанции "Челябинско эхо" водитель. При этом в будке оказались вырванными розетки и пропал обогреватель. На стоянке автомобилистов заверили, что если есть квитанция об оплате, то второй раз вносить деньги не потребуют. Кстати, бумагу нетрезвый мужчина заполнил соответствующим своему состоянию образом - на ней вместо текста оказались просто каракули.

Фото Надежды Калининой

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 03.02.2017 г.»