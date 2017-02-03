Фото с сайта ribalych.ru

Росприроднадзор отменил запрет на работу дымящей установки «Мечел-Кокса». Речь идет о прекращении действия постановления надзорного ведомства от 1 февраля. По требованию инспекторов одну из технологических установок «Мечел-Кокса» опломбировали, поскольку 31 января в зоне влияния завода нашли превышение допустимых концентраций фенола. По версии специалистов Росприроднадзора, очистная установка не работала. Представители завода подчеркнули, что в зоне влияния находятся еще несколько источников выбросов фенола.

Сегодня стало известно, что постановление в отношении «Мечел-Кокса» больше не имеет силы. В ходе повторной проверки госинспектор выдал заводу определение об отмене запрета на эксплуатацию установки. Оборудование для очистки газов признали исправным, пломбу сняли, сообщила пресс-служба «Мечел-Кокса».

Однако ранее стало известно, что Росприроднадзор заявил о намерении по суду приостановить деятельность завода на 90 дней.

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