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«Башминералресурс» создаст в Ашинском районе логистический центр и построит торговый дом
03.02.2017 г. 12:56
«Башминералресурс» создаст в Ашинском районе логистический центр и построит торговый дом. Руководство компании обсудидило с губернатором Борисом Дубровским планы по развитию бизнеса на Южном Урале. Глава региона заявил, что правительство готово поддержать начинания «Башминералресурса». Кроме того, Борис Дубровский поручил подчиненным начать работу с инвестором по организации сотрудничества с другими южноуральскими предприятиями.
«Башминералресурс» является единственной компанией в России, которая ведет на постоянной основе добычу и переработку марганцесодержащего сырья. К станции «Аша» промышленники планируют подвести новую ж/д ветку для отгрузки марганцовистого известняка, который используют на производствах района. Для этого компании придется расселить восьмиквартирный дом, который находится в непосредственной близости от будущего объекта. Уже получено разрешение госэкспертизы на строительство.
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