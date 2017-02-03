Фото с сайта Serpentes.ru

Поддельная кобра от вьетнамских дельцов спасла челябинца от уголовного дела. Мужчину со змеей в бутылке с алкоголем задержали в аэропорту областного центра. Подозрительный сосуд обнаружили в багаже туриста, который прилетел из Вьетнама. В вещах была еще одна бутылка, в которой находился заспиртованный скорпион. Когда таможенники нашли экзотические сувениры, дело грозило обернуться для путешественника уголовной ответственностью, поскольку груз подпадал под статью о контрабанде ценных диких животных.

К счастью для туриста, экспертиза установила, что вместо кобры в стеклянной бутылке находится обыкновенный уж. Характерный для ядовитой змеи капюшон вьетнамский умелец перед продажей сплел из проволоки и искусно укрепил на теле пресмыкающегося. Таким образом, оснований для возбуждения уголовного дела не оказалось.

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