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15-летняя девочка в Челябинской области отравилась таблетками от туберкулеза
03.02.2017 г. 12:39
Фото с сайта otravilsja.ru
15-летняя девочка в Челябинской области отравилась таблетками от туберкулеза. Все случилось в Кыштыме ночью 3 февраля. Местная жительница позвонила в скорую и сообщила, что ее дочь получила отравление. Бригада медиков, оперативно выехав на место ЧП, спасла жизнь подростку. Пострадавшая проглотила порядка 10 капсул, пишет "Кыштымский рабочий". Известно, что данное лекарство в аптеках не продают, а доступ к нему могут получить только по месту прохождения лечения. В том, как препарат оказался у школьницы, будут разбираться правоохранители. Также они выяснят, произошло отравление случайно или нет.
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