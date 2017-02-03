Фото с сайта otravilsja.ru

15-летняя девочка в Челябинской области отравилась таблетками от туберкулеза. Все случилось в Кыштыме ночью 3 февраля. Местная жительница позвонила в скорую и сообщила, что ее дочь получила отравление. Бригада медиков, оперативно выехав на место ЧП, спасла жизнь подростку. Пострадавшая проглотила порядка 10 капсул, пишет "Кыштымский рабочий". Известно, что данное лекарство в аптеках не продают, а доступ к нему могут получить только по месту прохождения лечения. В том, как препарат оказался у школьницы, будут разбираться правоохранители. Также они выяснят, произошло отравление случайно или нет.

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