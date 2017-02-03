Фото с сайта 74.мвд.рф

Виновнику страшного ДТП со скорой на Свердловском тракте продлили арест на полгода. Курчатовский райсуд оставил под стражей Александра Филина, который, будучи пьяным, на большой скорости протаранил микроавтобус медслужбы ранним утром 8 октября 2016 года. Удар был таким сильным, что «Газель» слетела с дороги и врезалась в столб, который переломился пополам. Кузов микроавтобуса оторвало от рамы и отбросило. На месте погибли водитель скорой и старший фельдшер. Позднее в реанимации скончался младенец, которого медики везли в больницу. Травмы получили второй фельдшер и мать ребенка, сопровождавшая его.

Виновник аварии сейчас находится под стражей в больнице службы исполнения наказаний. Защита просила рассматривать дело в особом порядке, однако на это не согласились представители потерпевшей стороны. Филина будут содержать под стражей до 23 июля.

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