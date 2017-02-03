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Виновнику страшного ДТП со скорой на Свердловском тракте продлили арест на полгода
03.02.2017 г. 11:56
Виновнику страшного ДТП со скорой на Свердловском тракте продлили арест на полгода. Курчатовский райсуд оставил под стражей Александра Филина, который, будучи пьяным, на большой скорости протаранил микроавтобус медслужбы ранним утром 8 октября 2016 года. Удар был таким сильным, что «Газель» слетела с дороги и врезалась в столб, который переломился пополам. Кузов микроавтобуса оторвало от рамы и отбросило. На месте погибли водитель скорой и старший фельдшер. Позднее в реанимации скончался младенец, которого медики везли в больницу. Травмы получили второй фельдшер и мать ребенка, сопровождавшая его.
Виновник аварии сейчас находится под стражей в больнице службы исполнения наказаний. Защита просила рассматривать дело в особом порядке, однако на это не согласились представители потерпевшей стороны. Филина будут содержать под стражей до 23 июля.
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