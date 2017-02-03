Челябинск
- -11 ... -13 C°
- -15 ... -17 C°
- 60.3099р. + 0.2248
- 65.0322р. + 0.7472
Нескучное право
-
30.01.2017 г. | 13:38
-
30.01.2017 г. | 13:33
Топ-5 новостей Челябинска
В Челябинске 46-летний мужчина на внедорожнике врезался в дерево
03.02.2017 г. 10:07
Фото с сайта 74.мвд.рф
В Челябинске 46-летний мужчина на внедорожнике врезался в дерево. Водитель сильно не пострадал и был направлен на амбулаторное лечение. Авария случилась во вторник, 2 февраля, в Советском районе. На улице Воровского 46-летний мужчина на Toyota Land Cruiser не справился с управлением, машина въехала в дерево. Сейчас пострадавший находится на амбулаторном лечении, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 01.02.2017 г. В Челябинске будут судить мужчину, бросавшегося под дорогие машины ради получения денег
- 31.01.2017 г. Внедорожник врезался в торговый павильон в Южноуральске
- 30.01.2017 г. Дороги в Челябинской области признаны самыми опасными в России
- 30.01.2017 г. В ДТП на Бажова одна машина снесла ограждение, а другая - дорожный знак
- 30.01.2017 г. На ЧМЗ легковушка снесла ж/д шлагбаум и ударила им регулировщика