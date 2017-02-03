Фото с сайта 74.мвд.рф

В Челябинске 46-летний мужчина на внедорожнике врезался в дерево. Водитель сильно не пострадал и был направлен на амбулаторное лечение. Авария случилась во вторник, 2 февраля, в Советском районе. На улице Воровского 46-летний мужчина на Toyota Land Cruiser не справился с управлением, машина въехала в дерево. Сейчас пострадавший находится на амбулаторном лечении, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 03.02.2017 г.»