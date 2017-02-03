Фото с сайта 74.мвд.рф

Двое детей пострадали в ДТП у площади Революции. 8-летняя девочка и 7-летний мальчик были доставлены в больницу. Авария произошла в четверг, 2 февраля, на проспекте Ленина. 39-летний водитель «Волги» поворачивал на улицу Воровского и не уступил дорогу автомобилю Honda CR-V, за рулем которого находился 37-летний мужчина. Травмы получила пассажир иномарки - ученица второго класса. Девочку госпитализировали. Также пострадали два пассажира «Волги»: 7-летний мальчик и девушка. С ушибами и ссадинами их также отвезли в больницу.

"Стоит заметить, что пассажиры в автомобиле «Волга» не были пристегнуты ремнем безопасности, а ребенок перевозился без детского удерживающего устройства", - сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

По факту аварии проводится административное расследование.

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