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30.01.2017 г. | 13:33
Двое детей пострадали в ДТП у площади Революции
03.02.2017 г. 10:01
Двое детей пострадали в ДТП у площади Революции. 8-летняя девочка и 7-летний мальчик были доставлены в больницу. Авария произошла в четверг, 2 февраля, на проспекте Ленина. 39-летний водитель «Волги» поворачивал на улицу Воровского и не уступил дорогу автомобилю Honda CR-V, за рулем которого находился 37-летний мужчина. Травмы получила пассажир иномарки - ученица второго класса. Девочку госпитализировали. Также пострадали два пассажира «Волги»: 7-летний мальчик и девушка. С ушибами и ссадинами их также отвезли в больницу.
"Стоит заметить, что пассажиры в автомобиле «Волга» не были пристегнуты ремнем безопасности, а ребенок перевозился без детского удерживающего устройства", - сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
По факту аварии проводится административное расследование.
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