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В Заксобрание Челябинской области внесен законопроект о запрете продажи алкоголя в праздники
03.02.2017 г. 09:45
В Заксобрание Челябинской области внесен законопроект о запрете продажи алкоголя в праздники. В список дней, когда вводится "сухой закон", попали пять детских и молодежных праздников: День российского студента – 25 января и Международный день студентов – 17 ноября, День защиты детей – 1 июня, День молодежи – 27 июня, День знаний – 1 сентября.
Законопроект внес депутат Заксобрания Илья Бархатов. Также в документе предусмотрен ряд корректив к ограничениям, установленным федеральным законодательством. Оно, напомним, разрешает продавать алкоголь с 8 до 23 часов. По мнению Бархатова, следует изменить эту норму на региональном уровне, разрешив покупать спиртные напитки с 10 часов до 22 часов с понедельника по субботу, а в воскресенье – с 10 до 17 часов.
С предложением полностью ограничить реализацию алкоголя во все праздничные дни к губернатору Борису Дубровскому обратилось областное управление МВД. Подобные законы уже действуют в ряде регионов страны и показали свою эффективность. Губернатор поручил правительству рассмотреть инициативу силовиков.
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