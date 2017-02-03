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В Заксобрание Челябинской области внесен законопроект о запрете продажи алкоголя в праздники. В список дней, когда вводится "сухой закон", попали пять детских и молодежных праздников: День российского студента – 25 января и Международный день студентов – 17 ноября, День защиты детей – 1 июня, День молодежи – 27 июня, День знаний – 1 сентября.

Законопроект внес депутат Заксобрания Илья Бархатов. Также в документе предусмотрен ряд корректив к ограничениям, установленным федеральным законодательством. Оно, напомним, разрешает продавать алкоголь с 8 до 23 часов. По мнению Бархатова, следует изменить эту норму на региональном уровне, разрешив покупать спиртные напитки с 10 часов до 22 часов с понедельника по субботу, а в воскресенье – с 10 до 17 часов.

С предложением полностью ограничить реализацию алкоголя во все праздничные дни к губернатору Борису Дубровскому обратилось областное управление МВД. Подобные законы уже действуют в ряде регионов страны и показали свою эффективность. Губернатор поручил правительству рассмотреть инициативу силовиков.

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