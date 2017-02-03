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Создатели отельной инфраструктуры в Екатеринбурге помогут Челябинску подготовиться к саммиту ШОС
03.02.2017 г. 09:40
Создатели отельной инфраструктуры в Екатеринбурге помогут Челябинску подготовиться к саммиту ШОС. Компании, которые участвовали в строительстве гостиниц к аналогичному форуму в 2009 году, соберут на конференции «Отели: инвестиции, стратегии, развитие». Она состоится 14 февраля.
Спикерами выступят представители управляющих и строительных компаний. На конференции обсудят опыт проведения саммита ШОС в Екатеринбурге в 2009 году, особенности проектирования и эксплуатации апартаментов, ценовую политику, комплексацию номерного фонда и общественных зон.
В рамках подготовки к международным саммитам 2020 года в Челябинске планируют возвести 24 гостиницы. Впоследствии апартаменты рассчитывают перевести в жилой фонд.
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