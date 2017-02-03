Фото с сайта www.travelnews24.ru

Создатели отельной инфраструктуры в Екатеринбурге помогут Челябинску подготовиться к саммиту ШОС. Компании, которые участвовали в строительстве гостиниц к аналогичному форуму в 2009 году, соберут на конференции «Отели: инвестиции, стратегии, развитие». Она состоится 14 февраля.

Спикерами выступят представители управляющих и строительных компаний. На конференции обсудят опыт проведения саммита ШОС в Екатеринбурге в 2009 году, особенности проектирования и эксплуатации апартаментов, ценовую политику, комплексацию номерного фонда и общественных зон.

В рамках подготовки к международным саммитам 2020 года в Челябинске планируют возвести 24 гостиницы. Впоследствии апартаменты рассчитывают перевести в жилой фонд.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 03.02.2017 г.»