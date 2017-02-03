Фото с сайта Вести-Томск

В одной из квартир Челябинска нашли тело 18-летнего парня. По предварительным данным СКР, молодой человек покончил с собой. Все случилось в Металлургическом районе. Тело нашли рано утром. Управление следственного комитета по Челябинской области проводит по факту произошедшего проверку. Устанавливаются точные причины смерти.

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Все новости за 03.02.2017 г.»