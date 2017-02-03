Фото с сайта gorod55.ru

Силовики решают вопрос о возбуждении уголовных дел против загрязнителей воздуха в Челябинске. Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, именно выбросы стали причиной образования смога в период с 13 по 31 января. Прокурор области потребовал направить материалы в главное управление МВД по региону для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений.

В период НМУ на территории Челябинска наблюдалось превышение среднесуточных концентраций диоксида азота - от 2 до 8 раз, оксида азота и фторида водорода - в 5 раз, фенола - в 3 раза. Пробы воздуха брали на 30 заводах. Нарушили закон пять крупных предприятий, против них возбудили административные дела, надзорный орган вынес официальные предупреждения промышленникам. Проверка продолжается.

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