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Росприроднадзор намерен закрыть «Мечел-Кокс» на 90 дней из-за выбросов
03.02.2017 г. 09:22
Росприроднадзор намерен закрыть «Мечел-Кокс» на 90 дней из-за выбросов. Работа предприятия может быть приостановлена через суд - за превышение норм.
Надзорный орган 1 февраля уже запретил деятельность одной из технологических установок «Мечел-Кокс». Агрегат был опломбирован. В объеме проб, отобранных в контрольных точках 31 января в зоне влияния завода, было выявлено превышение допустимых концентраций фенола. Росприроднадзор возбудил дело об административном правонарушении.
В компании с решением не согласны. Там планируют обратиться в суд для того, чтобы оспорить выводы и действия Росприроднадзора. Руководство коксохимического предприятия настаивает, что в зоне влияния завода расположены и другие потенциальные источники выбросов фенола.
По информации прокуратуры, на территории Челябинска сегодня работает свыше 60 загрязняющих воздух промпредприятий. В Росприроднадзоре подчеркивают, что запретительные меры будут применяться во всех случаях несоблюдения требований по выбросам. И здесь в качестве объектов уже обозначены Коркинский разрез и челябинская городская свалка.
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