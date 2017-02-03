Фото с сайта Метинвест

Росприроднадзор намерен закрыть «Мечел-Кокс» на 90 дней из-за выбросов. Работа предприятия может быть приостановлена через суд - за превышение норм.

Надзорный орган 1 февраля уже запретил деятельность одной из технологических установок «Мечел-Кокс». Агрегат был опломбирован. В объеме проб, отобранных в контрольных точках 31 января в зоне влияния завода, было выявлено превышение допустимых концентраций фенола. Росприроднадзор возбудил дело об административном правонарушении.

В компании с решением не согласны. Там планируют обратиться в суд для того, чтобы оспорить выводы и действия Росприроднадзора. Руководство коксохимического предприятия настаивает, что в зоне влияния завода расположены и другие потенциальные источники выбросов фенола.

По информации прокуратуры, на территории Челябинска сегодня работает свыше 60 загрязняющих воздух промпредприятий. В Росприроднадзоре подчеркивают, что запретительные меры будут применяться во всех случаях несоблюдения требований по выбросам. И здесь в качестве объектов уже обозначены Коркинский разрез и челябинская городская свалка.

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