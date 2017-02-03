Фото с сайта pravmin74.ru

В Челябинске в очередной раз продлили предупреждение о смоге. Неблагоприятные метеоусловия в городе объявляют десятый день подряд. До вечера сегодняшнего дня, 3 февраля, ожидаются НМУ второй степени опасности. Из-за слабого ветра вредные примеси в воздухе рассеиваться не будут. В городе продолжат работу передвижные лаборатории и стационарные посты, которые делают заборы проб воздуха.

НМУ также объявлены в Карабаше, Сатке, Коркино, Магнитогорске, Троицке. Предприятиям рекомендовали снизить выбросы, автомобилистам - ограничить поездки. Жителям советуют долго не находиться на улице, принимать душ несколько раз в день, пить больше воды, употреблять кисло-молочную продукцию.

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