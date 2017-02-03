Фото с сайта Saratovnews

Коллекторы в Кыштыме разбили окна частного дома из-за долга в 2 тыс. рублей. В это время внутри находились напуганные дети. Сборщики долгов вломились на территорию хозяйства 27-летней женщины, которая задолжала деньги микрофинансовой организации.

Заем в сумме 15 тыс. клиентка взяла летом 2016 года. Она возвращала долг без просрочек, но в январе не смогла вовремя внести деньги из-за того, что на работе задержали зарплату. Женщине оставалось вернуть чуть больше двух тысяч рублей. МФО передала задолженность коллекторскому агентству. Сборщики сразу явились на подворье, разбили окна дома и измазали краской ворота, написав слово «Долг». Женщина обратилась в полицию.

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