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Коллекторы в Кыштыме разбили окна частного дома из-за долга в 2 тыс. рублей
03.02.2017 г. 08:10
Фото с сайта Saratovnews
Коллекторы в Кыштыме разбили окна частного дома из-за долга в 2 тыс. рублей. В это время внутри находились напуганные дети. Сборщики долгов вломились на территорию хозяйства 27-летней женщины, которая задолжала деньги микрофинансовой организации.
Заем в сумме 15 тыс. клиентка взяла летом 2016 года. Она возвращала долг без просрочек, но в январе не смогла вовремя внести деньги из-за того, что на работе задержали зарплату. Женщине оставалось вернуть чуть больше двух тысяч рублей. МФО передала задолженность коллекторскому агентству. Сборщики сразу явились на подворье, разбили окна дома и измазали краской ворота, написав слово «Долг». Женщина обратилась в полицию.
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