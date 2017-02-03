Фото с сайта Minval.az

Челябинск встал в пробках из-за аварий и снегопада. На основных магистралях произошло более десятка ДТП. В частности, стоит проспект Ленина, движение там парализовано на участках от Героев Танкограда до Горького, от Артиллерийской до Российской. По данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения там не превышает семи километров в час.

Также затор образовался на путепроводе Челябинск-Главный. Там столкнулись две машины, которые двигались в сторону Советского района. Из-за этого пробки начинаются от въездов на мост с улицы Дзержинского и Меридиана.

Кроме того, движение плотное на Братьев Кашириных на участке до пересечения с Кирова в сторону цирка, на Энгельса и Свердловском проспекте.

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