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Челябинск встал в пробках из-за аварий и снегопада
03.02.2017 г. 07:57
Челябинск встал в пробках из-за аварий и снегопада. На основных магистралях произошло более десятка ДТП. В частности, стоит проспект Ленина, движение там парализовано на участках от Героев Танкограда до Горького, от Артиллерийской до Российской. По данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения там не превышает семи километров в час.
Также затор образовался на путепроводе Челябинск-Главный. Там столкнулись две машины, которые двигались в сторону Советского района. Из-за этого пробки начинаются от въездов на мост с улицы Дзержинского и Меридиана.
Кроме того, движение плотное на Братьев Кашириных на участке до пересечения с Кирова в сторону цирка, на Энгельса и Свердловском проспекте.
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