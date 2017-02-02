Фото с сайта Nerohelp.info

Челябинская служба такси объявила о продаже «красивых» номеров по 800 тыс. рублей. Сообщение о поиске покупателя для городских телефонов 737-77-77 и 73-777-73 с кодами Челябинска опубликовала компания «Такси Пегас», которая базируется в Екатеринбурге. Закрыть часть бизнеса служба решила из-за падения спроса. Стоимость каждого номера - 800 тыс. рублей. Такая цена за телефоны, где повторяются пять-шесть цифр, для Челябинска вполне адекватна. В Москве подобные комбинации стоят значительно дороже, приводит 74.ru мнение владельца сервиса по продаже номеров Mnogonomerov.ru Ильи Смолина.

Эксперт полагает, что номера больше всего подойдут службам такси. Если покупатель будет из другого вида бизнеса, ему придется серьезно вкладываться в продвижение, чтобы телефон ассоциировался с его услугами, а не с перевозчиком.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 02.02.2017 г.»