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Двое солистов челябинского оперного театра прошли отбор в состав ансамбля имени Александрова
02.02.2017 г. 15:23
Двое солистов челябинского оперного театра прошли отбор в состав ансамбля имени Александрова. Тенор Михаил Новиков и баритон Сергей Гордеев отправятся на трехмесячную стажировку в Москву по итогам кастинга на вакантные места в основном составе хора.
Необходимость экстренного набора артистов возникла после трагической гибели артистов при крушении направлявшегося в Сирию самолета 25 декабря. Борт вылетел из Подмосковья и приземлился на дозаправку в аэропорту Адлера. После этого самолет должен был продолжать путь в Сирию, однако рухнул в море во время набора высоты. Катастрофа унесла жизни 64 артистов ансамбля и его художественного руководителя Валерия Халилова. Погибли также находившиеся на борту члены экипажа, журналисты нескольких телеканалов и врач, общественный деятель Елизавета Глинка.
Михаил Новиков. Фото с сайта www.chelopera.ru
Сергей Гордеев. Фото с сайта www.chelopera.ru
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