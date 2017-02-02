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Власти Челябинской области окажут поддержку «Ашинскому металлургическому заводу»
02.02.2017 г. 15:48
Власти Челябинской области окажут поддержку «Ашинскому металлургическому заводу». Об этом, побывав с рабочим визитом на АМЗ, заявил губернатор Борис Дубровский. Он отметил, что правительство особенно заинтересовано в развитии таких стратегически важных направлений, как производство аморфных металлических лент и порошков, которые используются в 3D-принтерах. Помимо этого на заводе изготавливают магнитопроводы различных модификаций. Также на АМЗ делают товары народного потребления - ложки, кастрюли и знаменитые ашинские термосы.
Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области
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