Власти Челябинской области окажут поддержку «Ашинскому металлургическому заводу». Об этом, побывав с рабочим визитом на АМЗ, заявил губернатор Борис Дубровский. Он отметил, что правительство особенно заинтересовано в развитии таких стратегически важных направлений, как производство аморфных металлических лент и порошков, которые используются в 3D-принтерах. Помимо этого на заводе изготавливают магнитопроводы различных модификаций. Также на АМЗ делают товары народного потребления - ложки, кастрюли и знаменитые ашинские термосы.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

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