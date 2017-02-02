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В Челябинске начнут борьбу с автомобилистами-виновниками смога
02.02.2017 г. 15:05
В Челябинске начнут борьбу с автомобилистами-виновниками смога. Для этого на дорогах измерят уровень загрязненности воздуха. Эта работа - одно из основных направлений в плане мероприятий Года экологии в Челябинской области. Его определил губернатор Борис Дубровский.
В плане три главных раздела - работа по снижению загрязнения воздуха выбросами заводов, регулирование автомобильных выхлопов и налаживание цивилизованного обращения с твердыми бытовыми отходами. В части сокращения объема газов от машин региональное минэкологии будет перенимать опыт городов, где автомобили являются основными загрязнителями воздуха. По словам руководителя министерства Ирины Гладковой, в ближайшее время проведут замеры уровня загрязнения на 23 крупных автомагистралях Челябинска.
Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области
Как подчеркнул губернатор, к заводам будут применять штрафные санкции, если они не станут сокращать выбросы в период НМУ. Глава региона добавил, что необходимо не только штрафовать, но и стимулировать бизнес. Например, для предприятий могут снизить некоторые налоги.
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