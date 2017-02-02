Фото с сайта vse-obipoteke.ru

Ставки по ипотеке для новостроек после отмены госсубсидий повысятся на 2%. Причем, это касается только "хороших" заемщиков - тех, кто подтвердил свои доходы и сделал первоначальный взнос. Для остальных рост процентов по жилищному кредиту будет еще более ощутимым. Такое развитие ситуации спрогнозировал директор компании "IBC-Недвижимость" Станислав Ахмедзянов.

Сейчас ставки по ипотеке колеблются от 10 до 12%, если они будут повышаться, это негативно скажется на спросе, считает эксперт. В то время, как рынок "долевок" тоже переживает кризис из-за боязни людей вкладывать инвестиции в строительство, последствия отмены госсубсидий для ввода нового жилья могут быть плачевными.

«У института застройщиков было две спасительных вещи. Одно - это долевка, продажа долевки инвесторам. Инвесторы ушли с этого рынка, они ушли в спекулятивные операции. Второе - продажа именно по программам, где снижалась ипотечная ставка. Если ставка сравняется с рынком готового жилья, а риски будут те же самые, при продолжающихся банкротствах застройщика, и тем более, сейчас ввели новые требования к уставному капиталу застройщиков, я думаю, что такая инициатива господина Шувалова критически обойдется рынку, и последствия будут самые наитягчайшие», - считает Станислав Ахмедзянов.

О том, что правительство отменяет программу поддержки, ранее объявил вице-премьер Игорь Шувалов. По мнению Станислава Ахмедзянова, единственным выходом для застройщиков может стать укрупнение и создание коалиций с банками, которые смогут снижать на партнерских началах ипотечные ставки.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 02.02.2017 г.»