Фото с сайта Сусанин

Суд оставил под стражей заказчика убийства главы Красноармейского района. Под арестом предприниматель Аркадий Петров, директор торгового дома "Петров", останется минимум до 11 февраля. Сегодня, 2 февраля, апелляционная инстанция областного суда рассмотрела материал досудебного производства в отношении 60-летнего бизнесмена. До этого его защитник считал постановление необоснованным, в своей жалобе просил избрать более мягкую меру пресечения. Но областной суд оставил решение нижестоящей инстанции без изменений.

Петрова обвиняют в приготовлении к организации умышленного убийства двух лиц из корыстных побуждений. Он планировал преступление в отношении главы Красноармейского района, а также своего конкурента - 37-летнего предпринимателя. Полицейские задержали подозреваемого с поличным 11 ноября 2016 года во время передачи денег киллеру.

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