Фото с сайта Tumix.ru

Женщина в Челябинской области отдала ясновидящей полмиллиона за снятие порчи. В руки мошенницы попала 41-летняя жительница Озерска. Она давно собиралась улучшить жилищные условия, но у нее все время не хватало средств. Чтобы решить проблему, озерчанка обратилась к ясновидящей. Последняя ответила, что легко поможет клиентке, но только после того как та переведет на ее карту 36 тыс. рублей. Желающая купить просторную квартиру женщина перевела требуемую сумму, после чего ясновидящая сказала ей, что на всей семье порча, поэтому вопрос с жильем и не решается. Чтобы исправить ситуацию, женщина отдала еще по сто тысяч рублей за каждого члена семьи. В общей сложности она перечислила мошеннице 575 тыс. рублей. И только потом поняла, что ее обманули.

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