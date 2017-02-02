Фото с сайта ProGorodSamara.ru

Коммунальная авария на ЧТЗ «заперла» автомобили на дороге. ЧП с разливом воды из колодца произошло на улице Кулибина во вторник, 31 января. Видеозапись с места событий появилась в сообществе «ЧП|ДТП Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как автомобилисты мечутся возле застрявших в размытом снегу машин, безуспешно пытаясь сдвинуть их с места.

«Из колодца льется вода, никому ничего не надо, машины застревают, вода уже подходит к подъездам. Утром женщина подходила из ЖЭКа, вызвала аварийную. Аварийная целый день простояла, на обед съездили, после обеда приехали и так же стояли они», - прокомментировал за кадром житель дома по соседству с местом аварии.

По данным Горводоканала, причиной разлива стала авария на водоводе. Поврежденную часть трубы заменили на новую.

Видео: ЧП | ДТП Челябинск / vk.com

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