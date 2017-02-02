- -17 ... -19 C°
- -17 ... -19 C°
- 60.3099р. + 0.2248
- 65.0322р. + 0.7472
-
30.01.2017 г. | 13:38
-
30.01.2017 г. | 13:33
Коммунальная авария на ЧТЗ «заперла» автомобили на дороге
02.02.2017 г. 13:57
Коммунальная авария на ЧТЗ «заперла» автомобили на дороге. ЧП с разливом воды из колодца произошло на улице Кулибина во вторник, 31 января. Видеозапись с места событий появилась в сообществе «ЧП|ДТП Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как автомобилисты мечутся возле застрявших в размытом снегу машин, безуспешно пытаясь сдвинуть их с места.
«Из колодца льется вода, никому ничего не надо, машины застревают, вода уже подходит к подъездам. Утром женщина подходила из ЖЭКа, вызвала аварийную. Аварийная целый день простояла, на обед съездили, после обеда приехали и так же стояли они», - прокомментировал за кадром житель дома по соседству с местом аварии.
По данным Горводоканала, причиной разлива стала авария на водоводе. Поврежденную часть трубы заменили на новую.
Видео: ЧП | ДТП Челябинск / vk.com
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 02.02.2017 г. Только 3% жителей Челябинска готовы пить воду из-под крана
- 27.01.2017 г. Жители Коркино остались без воды из-за аварии на сетях
- 09.01.2017 г. Жители нескольких районов области остались без света и воды в новогодние праздники
- 27.12.2016 г. Из смесителей в квартирах на ЧМЗ сегодня вечером пойдет ярко-зеленая вода
- 08.12.2016 г. Из кранов в домах на ЧМЗ пойдет желто-зеленая вода