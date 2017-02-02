Фото с сайта chelzoo.ru

Сурок Соня не проснулась в День сурка - зима в Челябинске будет долгой. Сотрудники зоопарка сегодня, 2 февраля, не смогли разбудить животное, а это значит, что холода затянутся. Считается, что если в этот день впавший в зимнюю спячку сурок откроет глаза, то весна наступит раньше, чем положено по климатической норме. Если же животное продолжает спать, то нужно ждать еще минимум полтора месяца холодов.

В челябинском зоопарке отметили, что обычно сурок Соня пребывает в спячке с ноября по март. Раньше животное просыпается очень редко. По данным синоптиков, первая половина февраля в Челябинске действительно не порадует весенним теплом. В дневное время температура воздуха будет около 12-14 градусов, в некоторые дни ожидается до 20-ти ниже нуля. А вот во второй половине месяца - после 18 числа - столбики термометров будут подниматься уже ближе к нулю. Метеорологи прогнозируют -2-4 градуса.

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