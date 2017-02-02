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30.01.2017 г. | 13:33
Южноуральских кондукторов и водителей будут штрафовать за высадку детей из транспорта
02.02.2017 г. 13:50
Южноуральских кондукторов и водителей будут штрафовать за высадку детей из транспорта. Санкции против равнодушных сотрудников общественного транспорта предложил ввести Минтранс России. Это сделано в связи с участившимися случаями, когда школьников без проездных билетов выгоняют на улицу. В Челябинске такой инцидент случился в ноябре. Тогда уличный термометр уже показывал -26 градусов, а кондуктор выгнала из салона автобуса школьника, у которого не хватило денег на билет.
Подобные случаи за короткое время произошли в Свердловской, Новосибирской и Псковской областях, а также в Хакасии. Министр транспорта России Максим Соколов отправил всем губернаторам телеграммы о недопустимости таких происшествий и отметил необходимость наказывать ответственных лиц за жестокость.
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