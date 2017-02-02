Фото с сайта Xage.ru

Интернет-продавцы перестали завышать цены ради больших скидок в «Киберпонедельник». Аналитики подвели итоги дня распродаж в российских интернет-магазинах и обнаружили, что расчет цен стал на 5% честнее, чем год назад. По данным экспертов, которые приводит ТАСС, росту количества честных продавцов помогло то, что акция набрала популярность в среде интернет-пользователей. К тому же покупатели накопили достаточный опыт мониторинга цен и не бросаются на товар только потому, что продавец указал крупную скидку.

Таким образом, фокус с предварительной накруткой стоимости и последующим «героическим» снижением уже почти не проходит, говорят эксперты. Перед стартом дня тотальных распродаж только 5% компаний-участниц акции завышают цены. По данным торговых компаний, челябинцы стали одними из наиболее активных покупателей в «Киберпонедельник» - 30 января. Чаще всего они заказывали мобильные телефоны, аксессуары для них и компьютерную технику.

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