- -17 ... -19 C°
- -17 ... -19 C°
- 60.3099р. + 0.2248
- 65.0322р. + 0.7472
-
30.01.2017 г. | 13:38
-
30.01.2017 г. | 13:33
Интернет-продавцы перестали завышать цены ради больших скидок в «Киберпонедельник»
02.02.2017 г. 13:37
Интернет-продавцы перестали завышать цены ради больших скидок в «Киберпонедельник». Аналитики подвели итоги дня распродаж в российских интернет-магазинах и обнаружили, что расчет цен стал на 5% честнее, чем год назад. По данным экспертов, которые приводит ТАСС, росту количества честных продавцов помогло то, что акция набрала популярность в среде интернет-пользователей. К тому же покупатели накопили достаточный опыт мониторинга цен и не бросаются на товар только потому, что продавец указал крупную скидку.
Таким образом, фокус с предварительной накруткой стоимости и последующим «героическим» снижением уже почти не проходит, говорят эксперты. Перед стартом дня тотальных распродаж только 5% компаний-участниц акции завышают цены. По данным торговых компаний, челябинцы стали одними из наиболее активных покупателей в «Киберпонедельник» - 30 января. Чаще всего они заказывали мобильные телефоны, аксессуары для них и компьютерную технику.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 05.12.2016 г. В Челябинской области устроят «Час добра»
- 14.11.2016 г. Молодой курганец разделся догола посреди Кировки и лег на битые стекла и бритвы
- 17.10.2016 г. Филантроп-инкогнито начал разбрасывать по Магнитогорску 50 млн рублей в бумажных конвертах
- 12.05.2016 г. Челябинская область примет участие в Киберпонедельнике. Обещают скидки до 90%
- 10.05.2016 г. «Челябинский городской молочный комбинат» полностью перешел в частные руки