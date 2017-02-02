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В правительстве Челябинской области собрали комиссию по ремонту «самой грустной больницы России»
02.02.2017 г. 13:34
В правительстве Челябинской области собрали комиссию по ремонту «самой грустной больницы России». Это сделали по поручению губернатора Бориса Дубровского. Речь идет об ашинской поликлинике №2, которая получила неофициальный статус «самой грустной российской больницы» после публикации фотографий здания в одном из популярных сетевых сообществ.
Сооружение представляет собой ветхий барак с дощатыми стенами, внутри обстановка соответствует внешнему облику. Местные власти объясняют убогость здравпункта тем, что сложности с подрядчиком не дают запустить в эксплуатацию здание с ремонтом. По итогам визита в Ашу глава региона заявил, что у территории хорошие перспективы развития, однако местной экономике необходим толчок.
«Для того, чтобы жизнь здесь была другой, более комфортной, нужно избавиться от пассивности и научиться работать с инвесторами так, чтобы они отсюда не уходили. Здесь должны быть маленькие победы», - заявил губернатор.
Местным властям Борис Дубровский дал три месяца на подготовку программы развития территории.
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